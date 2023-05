Uerdinger feiern Jubiläum 100 Jahre Hundesport in Uerdingen

Hunde begleiten den Menschen seit tausenden von Jahren. Doch gerade in den vergangenen 50 Jahren hat sich der Umgang mit den treuen Vierbeinern in vielen Bereichen stark verändert. Das weiß keine so gut wie Gaby Dinkelbach, die seit ihrer Kindheit mit Hunden zusammenlebt. Heute ist sie Vorsitzende des Hundesportvereins (SV) Uerdingen, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert.