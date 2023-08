Beliebte Markt-Veranstaltung Bottermaat lädt nach Hüls ein – was man für einen Besuch wissen muss

Das im Nordosten Krefelds gelegene Hüls markiert den Übergang in den ländlichen Niederrhein. Umso mehr bedauern die Veranstalter, dass in diesem Jahr der große Obst- und Gemüsestand nicht anwesend sein kann, es kommt in diesem Jahr leider kein Breetlook „in de Pott“. Ganz auf das Hülser Breetlook-Gemüse müssen die Besucher aber nicht verzichten. In der Woche vom 11. Bis 17. September bieten die Gaststätten „Goldener Hirsch“, „Santa Lucia“ und „Haus Wahlen“ erschwingliche Breetlookgerichte an. Der Orbroicher Freundeskreis presst vor den Augen der Besucher Apfelsaft, der aus Äpfeln lokaler Obstgärten gewonnen wird. Ebenso führen die Hülser Landfrauen die traditionelle Herstellung von Butter vor. Auf dem Stand der Gruppe „Die rote 16“, die sich um die Pflege und Haltung kranker Schafe kümmert, wird die Verarbeitung von Schafwolle vorgeführt.