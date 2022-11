Ankermieter an St. Anton-Straße in Krefeld 1&1 zieht mit 300 Beschäftigten in die Innenstadt

„Krefeld ist und bleibt für uns ein zentraler Standort, an dem wir auch in den kommenden Jahren gemeinsam weiter wachsen möchten. Mit dem Umzug in den Neubau mit dem Namen ,Log In Krefeld‘ freuen wir uns nicht nur über eine sehr gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, sondern auch über einen top-modernen Arbeitsplatz, der agile Konzepte wie Desk-Sharing ermöglicht,“ erklärte Thomas Henkel, Vorstand Operations & Customer Care der 1&1 Telecommunication SE.