1. Majorettencorps Krefeld Majorettencorps lädt zur Deutschen Meisterschaft

Insgesamt sind sechs Teams mit dabei, die jeweils in 24 Kategorien antreten. Wobei die Sinfonics St. Gallen die weiteste Anreise haben. Sie sind nämlich extra für die Deutschen Meisterschaften aus der Schweiz angereist. In der Halle ist derweil das nächste Duo in der Kategorie Duo Minis am Start. Mit entsprechender Musik geht es mit Marschschritten an der Tafel mit dem Satz „Ab hier bitte lächeln und viel Spaß“ vorbei. Aufstellung vor die Juroren, Musikwechsel, und die Choreografie beginnt. „Ich habe mich riesig auf die Meisterschaften gefreut. Ich mag es, mit Freundinnen zu tanzen und mich auf ein Turnier vorzubereiten“, erzählt Laura voller Begeisterung. Die Achtjährige gehört seit zwei Jahren dem Majorettencorps Krefeld an. Getanzt hat sie an diesem Morgen bereits. Laura spricht von einem guten Auftritt, den sie hingelegt habe.