Wissenschaft in Krefeld 1,5 Millionen Euro Fördergeld für neuen Hochschul-Rechner

Profitieren kann von der Technik vor allem der wissenschaftliche Nachwuchs, aber auch Dozenten oder Gründungsinteressierte. Die leistungsstarken Rechner ermöglichen die Verarbeitung von Daten innerhalb kürzester Zeit, die wiederum für Forschungs-, Seminar- oder Abschlussarbeiten genutzt werden können. „Die geplante Investition in die Forschungsinfrastruktur eröffnet uns viele Möglichkeiten, ganz unterschiedliche Fachbereiche an KI-Technologien heranzuführen und interdisziplinär sowie zentral zu vernetzen“, sagt Professor Jens Brandt, Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik, der glücklich ist, dass die Mittel in voller Höhe bewilligt wurden. Ob Produktentwicklung im Bereich Chemie und Oecotrophologie oder Text- und Bildgeneration im Bereich Kommunikationsdesign – die Anwendungsbereiche für künstliche Intelligenz sind vielfältig. Deshalb sollen die Rechner fachbereichsunabhängig für alle an der Hochschule zugänglich sein – ein Teil nur mit Reservierung für komplexere, größere Berechnungen, ein anderer Teil soll für einfachere Experimente ohne Anmeldung genutzt werden können. Die an der Recheninfrastruktur durchzuführenden Arbeiten decken die Forschungsschwerpunkte funktionale Oberflächen, IT- und Logistikkonzepte, Produkt- und Prozessentwicklung, Gesundheits- und Ernährungsforschung, soziale und ökonomische Innovationen sowie Energieeffizienz ab.