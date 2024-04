Saisonstart in Krefeld Wo es in Krefeld Spargel gibt - und ab wann die Hofläden auch sonntags öffnen

Das Wochenende war sonnig und lockte Ausflügler ins Freie. Biergärten und Cafés mit Außenbereich waren gut gefüllt, und die Lust auf ein Eis war bei vielen groß. Doch nicht nur Eis ist im Frühling beliebt – viele Menschen warten sehnsüchtig auf den Beginn der Spargelsaison. In einigen Hofläden in Krefeld kann man das beliebte Stangengemüse bereits bekommen, wer jedoch am Sonntag darauf gehofft hatte, stand vor verschlossenen Hofladen-Türen. Auch der Benrader Obsthof war am Sonntag bereits Ziel von hungrigen Spargel-Freunden, blieb jedoch geschlossen. „Wir verkaufen zwar bereits weißen und grünen Spargel. Die richtige Spargelsaison geht bei uns allerdings erst Ende April los. Und dann haben wir auch wieder an den Sonn- und Feiertagen geöffnet“, erklärt Mitarbeiterin Claudia Klören.