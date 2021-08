3. und 4. September in Bockum : Sommer, Sonne, Spießbraten – die Prinzengarde feiert

Krefeld Am 3. und 4. September richtet die Prinzengarde in Krefeld endlich wieder ihr legendäres Sommerfest aus. Wichtig: Voraussetzung für alle sind die „2 Gs“ zur Sicherheit aller Anwesenden.

Vor noch wenigen Wochen hätten sich die Gardisten der Prinzengarde der Stadt Krefeld nicht träumen lassen, dass es stattfindet – das Sommer-Highlight für den Karneval und alle Krefelder. Unter dem Konzept „2 x G“ – genesen und geimpft – erwartet die Prinzengarde eine Vielzahl an Gästen und freut sich auf gemeinsame Stunden. „Im letzten Jahr wurde unsere Tradition, alle Krefelderinnen und Krefelder auf den Vorplatz des Zeughauses in Bockum einzuladen, durch die Pandemie unterbrochen. Die Enttäuschung unserer Mitglieder war riesig. Immerhin sind wir Jahr für Jahr mit über 100 Gardisten und deren Partnerinnen und Kindern im ehrenamtlichen Einsatz, um ein gelungenes Sommerfest veranstalten zu können“, freut sich Präsident Christian Cosman.

Und das Programm kann sich sehen lassen: Großkreuzträger und Oberst der Prinzengarde Helmut Kremer lässt es sich nicht nehmen, den so beliebten Spießbraten den Gästen zu kredenzen. Unterstützt wird er dabei von seinem treuen Pommes-Bratwurst-Brötchen-Team. Sowohl am Freitag als auch am Samstag öffnen sich die Tore um 18 Uhr. Musikalisch begleitet wird die Prinzengarde am Freitag von der Band San Fernando Allstars und am Samstag von Rock´s Finest.