Schauspieler aus Krefeld : ZDF-Sommerreihe zeigt zum Auftakt Film mit Janis Niewöhner

Krefeld Der 30-jährige Schauspieler aus Krefeld gibt in dem Drama „Kids Run“ den perfekten Antihelden mit seinem charismatisch-verlorenen Spiel.

In der ZDF-Sommerreihe „Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten“ ist am Dienstag, 9. August, ab 22.45 Uhr der Spielfilm „Kids Run“ von Autorin und Regisseurin Barbara Ott mit Hauptdarsteller Jannis Niewöhner aus Krefeld zu sehen. „Kids run“ erzählt von Andi Javanovich (Jannis Niewöhner). Er ist Mitte zwanzig und alleinerziehender Vater von zwei Grundschulkindern, Ronny und Nikki (Giuseppe Bonvissuto und Eline Doenst), sowie Teilzeitvater des Babys Fiou. Ronnys und Nikkis Mutter hat psychische Probleme, von Fious Mutter Sonja (Lena Tronina) ist Andi getrennt.

Er hat Geldprobleme, er arbeitet auf einer Baustelle und er boxt, doch was er verdient, reicht nie aus, schon droht der Vermieter wegen ausstehender Zahlungen erneut mit Kündigung. Und Sonja, seine große Liebe, hat einen anderen, einen mit Geld. Die Anziehung zwischen den beiden ist zwar noch spürbar, doch Sonjas Lebensrealität erlaubt es ihr nicht, sich in ihren Entscheidungen nach Anziehung zu richten. Auch um Sonja zurückzuerobern, will Andi deshalb unbedingt ein großes Boxturnier gewinnen. Die Kinder nimmt er mit.

Die Regisseurin Barbara Ott wollte von der „absoluten Ungerechtigkeit“ erzählen, die ihr als Kind in Erinnerung geblieben ist. „Kids run“ erzählt nicht etwa ihre eigene Geschichte. Aber, sagt sie in einem Fernsehinterview, sie erinnere sich an ein Kind, das mit ihr im Kindergarten gewesen sei und dort ob seiner sozialen Herkunft von Anfang an als Außenseiter stigmatisiert wurde. Und daran, wie unfassbar ungerecht sie das fand.