Der Umbau in Uerdingen wird wohl drei Jahre dauern : Innenausbau der Herberzhäuser vor dem Start

Die Sanierung der Fassaden der Herberzhäuser am Uerdinger Marktplatz ist so gut wie abgeschlossen. Foto: Architekturbüro Böll, Essen

Krefeld-Uerdingen Der Ausbau im Innern wird drei Jahre dauern; die Bezirksverwaltung wird in nahe Räume verlegt. Neu entdeckt wurden statische Probleme am Dach.

Nachdem die Fassadensanierung so gut wie abgeschlossen ist, steht eines der schönsten Gebäude-Ensembles Krefelds vor dem Innenausbau: die Herberzhäuser am Uerdinger Marktplatz. Details des Nutzungskonzepts sollen bei der Sitzung der Bezirksvertretung (BZV) Uerdingen am Dienstagabend, 7. September, vorgestellt werden. Damit stehen diese Häuser auch für einen eindrucksvollen Erfolg der bürgerschaftlichen Bewegung, die sich seit Jahren mit den Montagslesungen für den Erhalt der Uerdinger Stadtteilbücherei eingesetzt hat. Denn in den Herberzhäusern soll unter anderem eine Außenstelle der Krefelder Mediothek eingerichtet werden.

Die nötigen Mittel in Höhe von knapp sechs Millionen Euro stehen bereit, NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) habe das Geld eigentlich symbolisch als Scheck in Uerdingen überreichen wollen, den Termin dann aber wegen der Flutkatastrophe abgesagt, berichtet Uerdingens Bezirksvorsteher Jürgen Hengst (SPD) auf Anfrage.

Der Umbau im Innenbereich wird wohl drei Jahre in Anspruch nehmen; die Bezirksverwaltungsstelle Uerdingen soll für diesen Zeitraum in andere Räume verlegt werden, die fußläufig vom jetzigen Standort aus zu erreichen seien, berichtet Hengst weiter. Den genauen Standort will die Verwaltung in der BZV erläutern und vorstellen. Im hinteren Bereich des Komplexes sollen auch Teile abgerissen werden, um dort mehr Platz zu schaffen; Details werden in der BZV vorgestellt.