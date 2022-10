Ärger in Krefeld : „Unfassbar“ – CDU kritisiert Aussagen zum Stadtwaldhaus

Krefeld Die CDU-Fraktion kritisiert die Informationspolitik der Stadt zum Stadtwaldhaus. „Seit 2018 haben wir nahezu einen Stillstand bei der Sanierung dieser Perle der Krefelder Stadtkultur“, heißt es in einer Erklärung auf Anfrage.

Damals habe die Stadt Krefeld die Sanierung des Stadtwaldhauses beschlossen und den Auftrag dazu an die städtische Tochter Bau GmbH vergeben. „Das wurde dann zurückgenommen. Darüber informiert die Stadt nicht. Zur Ehrlichkeit einer solchen Veröffentlichung sollte es gehören, dass man darauf hinweist, dass man eben seit fast fünf Jahren bei der Sanierung nicht vorankommt“, so die CDU weiter. Im Juli 2021 habe es sogar geheißen, die Planungen müssten nochmal bei null beginnen. Immerhin habe man in der Zwischenzeit Maßnahmen wie die Heizungssanierung in Angriff genommen. „Das erfuhr die Öffentlichkeit jedoch erst aufgrund eines CDU-Antrags Ende März 2022.“