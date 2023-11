Rauchentwicklung Wehr löscht Schwelbrand auf Rheinschiff

Auf einem Rheinschiff hat es am Mittwoch, 8. November, einen Schwelbrand gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Leitstelle gegen 13.35 Uhr über eine Rauchentwicklung auf einem Schiff informiert. Da sich das Schiff auf dem Rhein in Höhe des Krefelder Yachthafens befand, wurde die Einheit der Feuerwache 2 zur Einsatzstelle geschickt. Mit einem Mehrzweckboot fuhren die Kräfte das entsprechende Schiff an. Auf dem betroffenen Arbeitsschiff konnte bei der Überprüfung ein Schwelbrand in einer elektrischen Einheit festgestellt werden. Dieser wurde zügig mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht. Aufgrund der unklaren Situation am Anfang des Einsatzes wurden die Feuerlöschboote aus Duisburg und Düsseldorf, die Wasserwacht des DRK sowie die DLRG mit alarmiert. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Wehr keine Angaben.