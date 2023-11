Ein „gesamtgesellschaftliches und alltägliches Problem“ Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter – auch in Krefeld

Jede dritte Frau in Deutschland wird in ihrem Leben Opfer physischer oder sexualisierter Gewalt. Bei jeder vierten Frau ist der Täter der aktuelle Partner oder ein früherer Partner. Gewalt gegen Frauen und Mädchen verhindern – das ist seit mehreren Jahren ein Bereich, in dem sich der Zonta Club Krefeld engagiert. Ein Schwerpunkt ist die Unterstützung des Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) mit seinen Projekten. In Linn fand jetzt die traditionelle Benefiz-Veranstaltung der Zontians statt – mit einem tollen Spenden-Ergebnis.