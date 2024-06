Debatte um 45-Millionen-Projekt am Elfrather See Rückschlag für Elakari – CDU lehnt Vertragswerk zum Surfpark ab

Mit Blick auf die kommende Ratssitzung am Donnerstag zur Thematik des geplanten Surfparks hat die CDU erklärt, dass sie den Vertragsentwürfen nicht zustimmen wird. Die Fraktionsvorsitzende der CDU, Britta Oellers MdL erklärt in diesen Minuten wörtlich: „Die CDU kann den vorgelegten Vertragsentwürfen nicht zustimmen. Die Verträge enthalten zu viele Risiken für die Stadt Krefeld und somit für den Steuerzahler.“ Eigentlich sollten im Rat das grundsätzliche Okay zu Rahmenverträgen gegeben werden. Zuletzt hatte die CDU-Mittelstandsvereinigung MIT Alarm geschlagen und erklärt, das bislang ausgehandelte Vertragswerk sei eine Art Blankoscheck für den Investor, das Invest mit Grundschulden in nahezu beliebiger Höhe abzusichern – was dann im Falle eines geschäftlichen Misserfolgs zulasten des Steuerzahlers hätte gehen können. Elakari hat dieser Darstellung ebenso widersprochen wie Jürgen Hengst, planungspolitischer Sprecher der SPD – vergeblich. Die CDU ließ sich nicht überzeugen und folgte dem MIT-Vorsitzenden Peter Vermeulen.