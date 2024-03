Startschuss der Gruppe „edd“ Kreative fordern lebenswertes Krefeld

Mehr als 200 Gäste – darunter Stadtdirektor Markus Schön (SPD), Britta Oellers (CDU), Thorsten Hansen, (Grüne), Joachim C. Heitmann (FDP) oder Christoph Borgmann von der Werbegemeinschaft Innenstadt – waren neugierig der Einladung von „Eäte. Drenke. Danze & Krieewel erläwe“ zu einem ersten „Stadtgespräch“ in die Mediothek gefolgt. In Kleingruppen stellten die Mitglieder von „edd“, wie sich die Gruppe kurz nennt, ihre Ideen zur Nutzung von Gestaltungsspielräumen für die Krefelder Innenstadt vor, die im zweiten Teil der Veranstaltung zur Diskussion standen.