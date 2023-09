Ermittlungen in Krefeld eingestellt Kranunfall – Konstrukteur ist verstorben

Vor knapp einem Jahr knickte im Krefelder Hafen ein Verladekran plötzlich zusammen. Der Kranführer stürzte in seiner Kabine in die Tiefe und starb. Die Betroffenheit im Kollegenkreis und in der Bevölkerung war groß. Der Ehemann und Vater von drei kleinen Kindern wurde nur 33 Jahre alt.