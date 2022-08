Auch Krefeld betroffen : Krankhaftes Sammeln von Tieren nimmt weiter zu

In Krefeld stellten die Behörden 2021 mehr als 40 Katzen in einer Wohnung sicher. Zehn von ihnen kamen im Krefelder Tierheim unter. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Seit 2012 zählte der Deutsche Tierschutzbund mehr als 30.000 gehortete Tiere. 68 Fälle von Animal Hoarding mit über 4200 betroffenen Tieren wurden dem Verband im vergangenen Jahr bekannt – einige davon in Krefeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das krankhafte Sammeln von Tieren hat laut Deutschem Tierschutzbund im vergangenen Jahr einen traurigen Rekord gebrochen. Das zeigt eine jetzt veröffentlichte Datenauswertung der vergangenen zehn Jahre. „68 Fälle von Animal Hoarding mit über 4200 betroffenen Tieren wurden dem Verband im vergangenen Jahr bekannt – so viele wie noch nie“, heißt es in einer Mitteilung. Betroffen davon ist auch immer wieder das Tierheim Krefeld. Vergangenen Sommer retteten Mitarbeiter des Veterinäramtes hier mehr als 40 Katzen aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Zuvor hatte der Vermieter des Hauses das Tierheim informiert und um Hilfe gebeten. In der Wohnung zeigt sich ein Bild des Elends: Die Tiere waren in schlechtem Zustand, schmutzig, unterernährt. Der Besitzer ist kein Unbekannter. Bereits fünf Jahre zuvor hatten die Behörden zahlreiche Tiere aus seiner Wohnung geholt.

Seit Beginn der Datensammlung des Deutschen Tierschutzbundes seien Katzen in allen Jahren die am häufigsten von Animal Hoarding betroffenen Tiere: „In insgesamt 201 Fällen wurden sie gehortet. Hunde waren in 186 Fällen betroffen, kleine Heimtiere in 134. Mit 10.709 Individuen sind letztere absolut betrachtet aber die häufigsten Opfer von Tiersammelsucht.“ Die Fälle, in denen landwirtschaftlich genutzte Tiere inklusive Pferde gehortet wurden, steige ebenfalls seit 2014. „Lag ihr Anteil 2014 noch bei etwa vier Prozent, machten sie 2021 fast 15 Prozent aller Fälle aus.“

Nicht nur für die Tiere, auch für die Tierheime ist die Situation unzumutbar, denn die sichergestellten Katzen, Hunde und Kleintiere sind nicht leicht vermittelbar. „Das Problem ist, dass diese Tiere nicht kastriert sind und sich unkontrolliert vermehren“, berichtet Frank Schankat, Leiter des Krefelder Tierheims. Durch Inzucht seien die Tiere krank, haben Missbildungen. Ihr Allgemeinzustand sei meist schlecht: Ungezieferbefall, Zahnstein und Unterernährung seien häufige Anzeichen. Das Krefelder Tierheim nahm im vergangenen Sommer zehn der rund 40 sichergestellten Katzen auf. Weitere von ihnen wurden dort kastriert.