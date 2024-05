Jörn Kocken startet Musikerkarriere Kraftwerk-Fan Bruck’Lyn aus Krefeld produziert Nummer-Eins-Hit

Krefeld · Der Elektronik-Musikproduzent Jörn Kocken setzt seinen kometenhaften Aufstieg fort und erreicht mit seinem neuesten Dance-Track „A.I. will save us all“ bereits zum zweiten Mal in Folge die Spitze der Independent Trance Charts.

14.05.2024 , 10:30 Uhr

Der Krefelder Jörn Kocken alias Bruck'Lyn lebt auf Mallorca und arbeitet in Krefeld. Foto: Jörn Kocken