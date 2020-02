Sport-Talkformat über Youtube : KRähennest TV soll Krefeldern ihre Sportarten näherbringen

Das Sport-Talkformat feiert am kommenden Dienstag Premiere. Ab 19 Uhr kann es live in der Gaststätte Karussell oder auf Youtube verfolgt werden.

(RP) Krefeld ist eine Stadt mit einem sehr breiten Sportangebot. Doch die vielen erfolgreichen Vereine in kleineren Sportarten finden oft vergleichsweise wenig Beachtung hinter den Teams in den großen Publikumssportarten wie Fußball, Eishockey oder Handball. „Vor allem diesen Teams und Vereinen wollen wir nun eine Plattform bieten“, sagt Peter Lengwenings. Gemeinsam mit Rudi Dembach von Dembach Medien und André Schicks rief er ein Talkformat ins Leben.

„Wir werden nun alle zwei Wochen einen Sport-Talk veranstalten. Dieser wird von Rudi Dembach, der in diesem Bereich sehr erfahren ist, gefilmt und über Youtube live gestreamt und kann natürlich auch im Nachhinein abgerufen werden“, erläutert Lengwenings. Immer dienstags um 19 Uhr sollen nach Möglichkeit drei Teams oder Einzelsportler aus der Stadt vertreten sein. Die Premiere am 18. Februar bietet in jedem Fall die Handballer der HSG Krefeld und die Footballmannschaft Krefeld Ravens. Ein dritter Sportgast wird noch gesucht.