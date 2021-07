Unfall in Krefeld : Kradfahrer und Sozius verletzt

Symbolfoto Foto: dpa/Monika Skolimowska

Krefeld Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag, 25. Juli, im Kreuzungsbereich Hülser Straße / An der Pauluskirche zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Laut Polizei fuhr eine 79-jährige Autofahrerin gegen 12.50 Uhr mit ihrem Pkw die Hülser Straße stadtauswärts in Richtung Hüls und übersah dabei eine Rotlicht zeigende Ampel.

Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem 17-jährigen Kradfahrer und dem 29-jährigen Sozius zusammen. Beide wurden dabei schwer verletzt.

(jon)