Kommentar KR wie Krefeld : Der Fahrradturm muss her

Krefeld Der Trend geht zum Hightech-Rad, der gute alte Drahtesel entwickelt sich gerade zum Statussymbol. Aber Parken muss man sein Rad in Krefeld wie anno dazumal irgendwo am Straßenrand. Ein Unding

Kein Zweifel, Krefeld braucht in der City einen schicken Fahrradturm. Aus Glas und Stahl, so schick und teuer, dass man am liebsten Fahrrad sein und darin eine Weile rumstehen möchte. Und der Turm muss mitten in der City entstehen. Bekanntlich sind zwei solcher Türme hinterm Bahnhof geplant – das ist zu weit weg für Citybesucher.