Gabenfest für Tierheimtiere „Bei uns soll kein Tier frieren müssen“

Auf der Homepage des Tierheims findet man einen Wunschzettel, der genau beschreibt, welche Sachspenden am dringendsten benötigt werden. „Leider kommt es immer wieder vor, dass wir Futterspenden erhalten, die wir nicht gebrauchen können“, erklärt Schankat. Dabei möchte man gar nicht undankbar sein, es ginge vor allem darum, was die Tiere vertragen oder mögen und was nicht. Auch für die Arbeit im Hintergrund werden Sachspenden benötigt, beispielsweise Spülmaschinentabs oder Waschpulver. „Wir haben spezielle Spülmaschinen, in denen die Futternäpfe auch gleich desinfiziert werden. Das nimmt uns eine Menge Arbeit ab“, erläutert der Tierheimleiter. Denn je weniger Zeit man mit dem Spülen verbringe, desto mehr habe man beispielsweise zum Kuscheln und Betreuen der Tiere.