Kirchenmusik in Krefeld: Klais-Orgel hat Musik für 30.000 Jahre

„Variationen“ ist das Jahresthema für die Klais-Orgel in St. Dionysius. Die Programmhefte liegen in der Kirche aus. Foto: Finger, Stefan [fing]/Finger, Stefan (fing)

Krefeld Der Internationale Orgelzyklus in St. Dionysius steht im Zeichen der Variationen. Highlights von Bach und neu zu Entdeckendes aus Kanada und Polen stehen auf dem Programm - mit international renommierten Interpreten.

Kirchenmusikdirektor Andreas Cavelius kennt die Klais-Orgel wie kein anderer. Er hat das prächtige Instrument in der Dionysiuskirche mitgeplant. Und seit dem Einbau 2007 hat er ungezählte Klangmöglichkeiten entdeckt. „Doch mit jedem Gast-Organisten höre ich, was auch noch möglich ist“, sagt er. Deshalb hat er eine zahlenaffine Physikerin gefragt, was aus den 40 Registern dieses Instrumentes zu holen ist. Die Antwort lautete: 2 40 Möglichkeiten – oder besser vorstellbar: Wenn man 24 Stunden lang jede Sekunde eine andere Konstellation ausprobieren würde, dann hätte man in 30.000 Jahre alle Klangmöglichkeiten ausgeschöpft“, berichtet Cavelius.

Klangmöglichkeiten sind auch das Thema, das sich in diesem Jahr durch den Internationalen Orgelzyklus zieht. Die Konzertreihe trägt den Titel „Variationen“ und beginnt am Sonntag, 20. Januar, um 16.30 Uhr. Cavelius, seit 1987 Kantor der Stadtkirche St. Dionysius, hat ein eingängiges Entree gewählt mit Karg-Elerts „Hommage to Haendel“, Pachelbels Ciacona f-Moll, Préludes, Fugues et Variations von César Franck und Brahms’ Variationen über ein Thema von Haydn. Am 10. November wird Cavlius als Hausherr den Zyklus mit einer musikalischen Perle beenden: den Goldbergvariationen von Bach. Dazu wird er auch eine Einführung geben. „Mit diesem Thema soll das Publikum in kurzer Zeit möglichst viele Klangfarben der Orgel erleben. St. Dionysius als Citykirche ist kein reiner Konzertsaal. Wir nehmen keinen Eintritt, jeder ist willkommen“, sagt der Musiker. „Orgelmusik hat im weitesten Sinn immer einen christlichen Hintergrund; wir achten darauf, dass die Besinnlichkeit transportiert wird, aber auch die Freude.“ Unterstützung bekommt der Krefelder von international renommierten Kollegen. Alle Konzerte auf einen Blick