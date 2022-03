Konzert im Krefelder Jazzkeller : Ronny Graupe stellt neues Quartett vor

Das Jazzquartett Out off Record mit Ronny Graupe (Gitarre), Dominik Bukowski (Vibrafon), Phil Donin (Bass) und Oli Steidle (Drums) Foto: JKK

Krefeld Der Top-Gitarrist ist mit „Off the Record“ zu Gast im Jazzkeller. Es gibt einen Vorgeschmack aufs erste Album, das in diesem Frühjahr erscheinen soll.

(ped) Der Gitarrist Ronny Graupe hat sich Ende 2019 mit Dominik Bukowski (Vibrafon), Phil Donin (Bass) und Oli Steidle (Schlagzeug) zum Quartett „Off The Record“ zusammengeschlossen. Dann kam Corona. In diesem Frühjahr soll endlich ihr erstes Album „The Call“ erscheinen auf dem eigenen Label Out of the Shed. Im Jazzkeller gibt es live einen Vorgeschmack am Donnerstag, 10. März.

Rolf Sckers vom Jazzklub sagt: „Ronny Graupe ist seit Mitte der 90er Jahre im Inland und weltweit zu hören und fester Bestandteil der Berliner Szene. In vielen Jahren des Arbeitens mit dem Trio Gropper/Graupe/Lillinger sowie in seinem Ensemble Ronny Graupes Spoom entwickelte er seine eigene Sprache auf der Gitarre und als Komponist. Er veröffentlichte über ein Dutzend Alben als Leader/Co-Leader und zahlreiche als Sideman.

2011 wurde der Gitarrist Dozent an der Hochschule der Künste in Bern für Jazzguitar und Ensemblespiel. Im Juni 2021 erhielt er den erstmalig ausgelobten und von der Bundesregierung initiierten Deutschen Jazzpreis in der Kategorie Gitarre.

Graupes Kompositionen sind immer speziell auf das jeweilige Ensemble und Album zugeschnitten. In diesem Fall bedeutet das: zwei längere Suiten und ein Intermission-Stück. „Das Quartett Off The Record widmet sich hier auf musikalische Weise der Frage der Existenz und vollbringt dies zum einen als kohärenter Klangkörper, zum anderen individuell auf jeden Mitspieler bezogen“, teilt Sackers mit.

Dominik Bukowski gehört zu den renommiertesten polnischen Vibrafonisten, der sich sowohl im Jazz als auch im Klassikbereich seine Meriten verdient. Der britische Bassist Phil Donkin studierte von 1999 bis 2003 klassischen Kontrabass. In der New Yorker und in der europäischen Jazzszene hat er einen herausragenden Ruf. Aus einer ganz anderen Richtung kommt Drummer Oliver Steidle.Vom Punk ist er zu einem zentralen Akteur der experimentellen Berliner Jazzszene geworden mit seiner Band The Killing Popes oder als Mitglied von Phil Groppers Philm.

Für das Konzert gilt die 2G-plus Regel im Jazzkeller. Zutritt haben genesene oder geimpfte Besucher mit aktuellem negativen Schnell- oder PCR-Test. Für „geboosterte“ Besucher ist kein Testnachweis erforderlich. Weitere Regeln und Beschränkung zum Beispiel die Maskenpflicht) entfallen. Für Veranstaltungen des Jazzklubs Krefeld ist die Besucherzahl auf 60 begrenzt. Anmeldungen mit Angabe von Name Besteller, Anzahl Tickets und Datum der Veranstaltung per WhatsApp/Signal oder SMS an Bernard Bosil vom Jazzkeller unter der nur für Nachrichten freigeschalteten neuen Telefonnummer 0173 2637870 .