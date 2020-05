Krefeld : Konzept fertig: Stadt will Klima-Manager einstellen

Klimaschutz ist ein wichtiges Thema in Krefeld, für das bei den Demonstrationen von Fridays for Future vor einem Jahr Tausende auf die Straße gingen. Der Zug startete vom Bahnhofsvorplatz aus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Wertsicht erarbeitete die Stadt das nun vorgestellte 177 Seiten starke Konzept. „Für die Jahre zuvor konnten wir nur auf bundesweite statistische Werte zurückgreifen und diese auf Krefeld herunterbrechen“, sagt André Wilk von Wertsicht.

Von Sven Schalljo

Wie kann Krefeld sich auf der einen Seite an die Bedingungen des Klimawandels anpassen und mit den Auswirkungen wie Starkregen oder Zunahme der Hitzetage umgehen, auf der anderen Seite aber auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Das ist Thema des Konzeptpapiers „Krefeld Klima 2030“, das am Freitag vorgestellt wurde.

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Wertsicht erfasste die Stadt dabei zunächst den Ist-Zustand der Treibhausgasemissionen. Allein das gestaltete sich schwierig, da empirische Daten erst für das Jahr 2017 vorliegen. „Für die Jahre zuvor konnten wir nur auf bundesweite statistische Werte zurückgreifen und diese auf Krefeld herunterbrechen“, sagt André Wilk von Wertsicht. In der Folge weisen die Daten für das Jahr 2017 einen Anstieg der Emissionen aus, der in der Realität nicht vorhanden sein dürfte, sondern eher die Probleme der Datenerfassung belegt.

Info 22,4 Millionen Euro Kosten bis 2025 Das Klimaschutzkonzept „ Krefeld Klima 2030“ sieht für die Stadt eine Belastung von rund 22,4 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren vor. Davon sind gut die Hälfte für die Haushaltsjahre 2020 bis 23 spezifiziert. Für den Planungshorizont über das Jahr 2025 hinaus machen die Experten keine Angaben zu erwarteten Kosten, da diese nicht seriös einzuschätzen seien. In der oben genannten Zahl inbegriffen sind rund 780.000 Euro Fördergelder. Für 2020 sind knapp eine Million Euro budgetiert. Für 2021 sind es gut 2,6 Mio, für 2022 gut 3,6 Mio und für 2023 knapp 3,7 Mio. Davon entfallen alles in allem rund 300.000 Euro auf Städtische Töchter wie SWK und GSAK. Jährlich rund 630.000 Euro sollen in Gebäudesanierung und -management fließen.

Aus diesen Daten leiteten die Experten dann konkrete Maßnahmen ab, die zu einer Verringerung der Emissionen führen sollen. „Ziel ist, bis 2050 eine Netto-Null zu erreichen. Das bedeutet, dass Menschen nur so viel CO2 ausstoßen, wie im gleichen Zeitraum natürlich gebunden wird. Experten gehen hier von rund zwei Tonnen pro Person und Jahr aus“, erläutert Wilk. Ein Krefelder lag hier statistisch im Jahr 2017 bei neun Tonnen (knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 9,1 t).

Einen wichtigen Platz in den Vorschlägen nimmt die Installation eines Klimamanagers ein. Dieser soll als Stabsstelle die verschiedenen Fachbereiche und Abteilungen koordinieren und einen generellen Überblick behalten. Die Einrichtung einer solchen Stelle wurde längst von der Stadt beschlossen.

Wertsicht schlägt in seinem 177-seitigen Konzept mit mehren hundert Seiten Anhängen auch konkrete Maßnahmen vor. Dazu zählen beispielsweise die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie, verbesserte Wärmedämmung städtischer und, wenn möglich, privater Gebäude oder Anreize für die private Wirtschaft (verantwortlich für rund 1,3 der gut 2 Millionen Tonnen CO2, die pro Jahr emittiert werden) schaffen, ebenfalls an Einsparungen zu arbeiten.

Die Experten sehen zwei Szenarien: Werden bis 2030 die Maßnahmen effektiv umgesetzt, so erwarten sie Einsparungen von rund 35 Prozent. Damit würde jeder Krefelder dann noch 5,8 Tonnen CO2 pro Jahr verursachen. Ohne Steuerung durch die Stadt läge dieser Wert durch Effektivitätssteigerungen bei 17 Prozent. Allerdings konstatiert Wilk, dass diese Effektivitätssteigerung auch anderweitig aufgehoben werden könnte. Veranschaulichen lässt sich dieser Effekt an der Automobilindustrie, wo Verbesserungen der Effektivität nicht zu einer Senkung des durchschnittlichen Verbrauchs führten, sondern dafür genutzt wurden, die Motorleistung bei annähernd konstantem Verbrauch zu erhöhen. Dieser Effekt sei aber, so erläutert Wilk, nicht messbar und damit nicht einbezogen worden.