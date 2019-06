Konzept für die Umwelt : Bürger-Ideen zum Klimaschutz in Krefeld sind gefragt

Krefeld Im Rahmen der Erstellung eines Klimaschutzkonzepts gibt die Stadt Krefeld allen Bürgern die Möglichkeit, sich beim Thema lokaler Klimaschutz einzubringen. Jede Idee ist gefragt, und jeder kann mitwirken.

So heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dazu startete Anfang April eine Online-Umfrage, an der bislang rund 500 Bürger teilgenommen haben. Dabei wurden knapp 400 vollständige Umfragen abgesendet.

Jetzt sind intern erste Ergebnisse verfügbar. Der Großteil der Teilnehmer hält Klimaschutz und Klimaanpassung für ein wichtiges Thema, das von der Stadt weiter vorangetrieben werden sollte. Den größten Handlungsbedarf sehen die meisten in den Bereichen Mobilität, erneuerbare Energien und Energieeinsparung. Auch hier wurden Vorschläge und Anregungen gemacht. Viele der Teilnehmer geben an, bereits aktiv etwas für den Klimaschutz in ihrem Haus zu tun: So sagt die Mehrheit, bereits energieeffiziente LED-Leuchtmittel einzusetzen, das Konsumverhalten umgestellt zu haben sowie sich vermehrt zu Fuß und mit dem Fahrrad zu bewegen, statt mit dem Auto.

Die Umfrage ist noch bis Mitte Juli online – und die Mithilfe aller Krefelder Bürger ist weiterhin gefragt. Je mehr gute Ideen zusammenkommen, desto mehr können im weiteren Verfahren geprüft und im Idealfall zeitnah umgesetzt werden. Der Fragebogen ist über die Homepage www.krefeldklima.de erreichbar. Die Bearbeitung dauert circa fünf bis zehn Minuten. Die Ergebnisse werden nach Abschluss der Befragung zusammen auf der Seite der Stadt Krefeld veröffentlicht und Ideen und Anregungen in die weiteren Planungen einbezogen. So haben alle Bürger die Möglichkeit, sich an den kommunalen Entwicklungen zum Klimaschutz aktiv zu beteiligen.

Für Fragen zum integrierten Klimaschutzkonzept steht Irina Blaszczyk vom Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz zur Verfügung unter Telefon 02151 36602470 oder per E-Mail an irina.blaszczyk@krefeld.de.◄

(RP)