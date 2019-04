Kommunalpolitiik: Comeback Crefeld zerstritten mit CDU und Werteunion

Krefeld Die Gruppe Comeback Crefeld will im Mai über die Teilnahme an der Kommunalwahl entscheiden.

(vo) Der Graben zwischen der CDU und der Gruppierung „Comeback Crefeld“ (CC) ist offenbar unüberbrückbar tief. Zugleich präsentiert sich der gesamte konservative Flügel im politischen Spektrum Krefelds als zerstritten. Comeback Crefeld, das aus der CDU-nahen Werteunion hervorgegangen ist, hat in der ersten Sitzung des neu konstituierten Arbeitskreises „Kommunalwahl“ mit sechs zu eins Stimmen beschlossen, keine weiteren Gespräche mit der CDU Krefeld zu führen. „Es ist nicht zu erkennen, dass die CDU Krefeld irgendwelche Strukturen hat, die an Gesprächen interessiert sind. Dies nehmen wir zu Kenntnis“, erklärten Daniel Bruckmann und Theobald Grün für CC.

Die Entscheidung sei in Abwesenheit von CC-Initiator Gerald Wagener gefallen, heißt es weiter. Wagener, der in Krefeld die Werteunion initiiert hatte, war zuletzt auf Distanz zur Werteunion gegangen, nachdem er mit dem Appell, der Merkel-Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer als neuer CDU-Bundesvorsitzenden eine Chance zu geben, auf massive Kritik gestoßen war. Die Entfremdung zwischen CC und Werteunion wird auch daran deutlich, dass der CC-Arbeitskreis es ausdrücklich bedauert, „dass die Spitzen der Werteunion eine operative Trennung zu Comeback Crefeld gewünscht haben“. Offenbar hat der Stil, in dem CC die Krefelder Dezernenten Markus Schön und Martin Linne angegriffen hat, auf Landesebene für Verstimmung gesorgt (wir berichteten). CC kündigt nun für Mai eine erneute Umfrage über eine Teilnahme an der Kommunalwahl 2020 an.