Kommentar : Konsequenzen für Krefeld

Krefeld Krefeld hat mit dem Triumph der Grünen eine Achsenverschiebung der politischen Kräfte erlebt. Die Akteure denken bereits über Konsequenzen für die Kommunalwahlen nach.

Krefeld hat eine Achsenverschiebung der politischen Kräfte erlebt. Die Grünen sind in einer Weise erstarkt, die zeigt, wie sehr die Menschen das Thema Klimawandel umtreibt. Das ist die Botschaft an die Politik in Krefeld, im Land und im Bund. Mancher mag die Grünen mit Bauchschmerzen gewählt haben, weil die Partei oft den Eindruck macht, in der Wolle mehr rot als grün gefärbt zu sein – dennoch: Das überwältigende Ergebnis in Krefeld zeigt, wie sehr das Kernthema der Grünen alle bedrückt: der Schutz der Natur und des Klimas. Das ist auch für die Grünen Auftrag und Mahnung: sich darauf zu konzentrieren.