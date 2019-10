Industrie- und Handelskammer : Konjunkturumfrage: Krefelder Unternehmen weniger optimistisch

Krefeld (sti) Die Krefelder Unternehmen sind weniger optimistisch als in den Jahren zuvor. Das ist das Ergebnis einer Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK). „Die regionale Wirtschaft beurteilt ihre Geschäftslage deutlich zurückhaltender als noch vor einem Jahr.

„Für das kommende Jahr sind die Konjunktursorgen groß. Wir gehen nur noch von einer Stagnation der regionalen Wirtschaft aus – allerdings auf einem sehr hohen Niveau.“ Denn die optimistischen Betriebe übertreffen die Pessimisten nur noch um knapp drei Prozentpunkte. Zurückhaltender hatten sich die Unternehmen zuletzt nur in den Krisenjahren 2008/09 geäußert. Auch in Krefeld sind die Unternehmen weniger optimistisch als zuvor. Der Geschäftslageindex in der Stadt ist im Jahresverlauf von 33 auf 26 Punkte gesunken.