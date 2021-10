IHK-Konjunkturbericht für Krefeld und die Region : Die Krefelder Wirtschaft nimmt Fahrt auf

„47,5 Prozent der Unternehmen in der Seidenstadt melden eine gute, nur noch 11,9 Prozent eine schlechte Lage“, erklärt Krefelds IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Foto: IHK

Krefeld „Die Stimmung der Wirtschaft ist aktuell so gut wie zuletzt vor drei Jahren“, so Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, zum Ergebnis einer aktuellen IHK-Konjunkturumfrage.

Die Wirtschaft in Krefeld hat sich über den Sommer weiter deutlich von ihrem Corona-Tief erholt. 47,5 Prozent der Unternehmen in der Seidenstadt melden eine gute, nur noch 11,9 Prozent eine schlechte Lage. Bei einem Saldo von 35,6 Punkten überwiegen damit deutlich die Betriebe, die über eine gute Geschäftslage berichten. Viele Einschränkungen des Wirtschaftslebens sind inzwischen gelockert, aber längst sind nicht alle Auflagen sind aufgehoben. Die verarbeitenden Betriebe waren bereits im Laufe des ersten Halbjahres durchgestartet, werden aber zunehmend durch die Rohstoffknappheit und die daraus resultierenden hohen Preise sowie allgemein hohe Energiekosten gebremst. „Dennoch ist die Stimmung der Wirtschaft im Oktober 2021 so gut wie zuletzt vor drei Jahren“, beschreibt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, das Ergebnis der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage in der Region. An der Umfrage der IHKs Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein beteiligten sich in den beiden Wochen unmittelbar nach der Bundestagswahl rund 750 Betriebe mit zusammen 71.000 Beschäftigten.

Die Lage in Krefeld ist besser als am Mittleren Niederrhein insgesamt. „Dabei hat sich dank einer erhöhten Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen die Stimmung in allen Wirtschaftsbereichen verbessert“, betont Steinmetz. Allerdings sei dieser sehr positive Indikatorwert vor dem Hintergrund des vorherigen tiefen Einbruchs mit Vorsicht zu interpretieren. Denn die Folgen des Corona-Einbruchs seien noch nicht vollständig überwunden. So ist für manche Branchen – Einzelhandel, kontaktintensive Dienstleistungen, Gastgewerbe oder Freizeit- und Kulturwirtschaft – der begonnene Erholungsprozess nur der erste Schritt, nachdem die Geschäfte zuvor stark eingeschränkt waren oder sogar komplett brachlagen. Von ihrer Vorkrisenlage sind sie noch ein gutes Stück entfernt. „Entsprechend melden nur 23 Prozent der Einzelhändler in der Region eine gute, immerhin noch 20 Prozent eine schlechte Lage“, erklärt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf. Einige andere Branchen hingegen – vor allem verarbeitende Industriebetriebe und mit ihnen verbundene Großhändler – freuen sich über eine rege Nachfrage und meist volle Auftragsbücher. Allerdings können sie immer öfter ihre Kunden nicht zeitnah und in vollem Umfang bedienen. Denn die weltweit hohe Nachfrage hat viele Rohstoffe und Vorprodukte, aber auch Transportkapazitäten deutlich verknappt und entsprechend verteuert. „Die Rohstoffpreise sind für knapp 80 Prozent der Industriebetriebe ein wesentliches Geschäftsrisiko – ein so hoher Wert wie nie, seitdem wir die Frage vor gut zehn Jahren erstmals gestellt haben“, so Berghausen. Auch die Nachfrage nach fossilen Energieträgern ist entsprechend gestiegen, was hierzulande zusammen mit dem Einstieg in die CO2- Bepreisung zu starken Preissteigerungen geführt hat. Dementsprechend sehen 44 Prozent der Betriebe in den Energiepreisen ein wesentliches Geschäftsrisiko. Im Frühjahr waren es nur 26 Prozent. „Diese Schwierigkeiten haben eine noch stärkere Wirtschaftserholung auch in unserer Region verhindert – und nach unserer Einschätzung auch die Erwartungen für das kommende Jahr gebremst“, interpretiert Berghausen die Befragungsergebnisse.

Info Konjunkturbericht steht online zur Verfügung An der Umfrage der beiden Industrie- und Handelskammern (IHK) Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf beteiligten sich in den beiden Wochen unmittelbar nach der Bundestagswahl rund 750 Betriebe mit zusammen 71.000 Beschäftigten. Das Wahlergebnis war also bekannt, einen wirtschaftlichen Einbruch befürchtet die Wirtschaft in der Region nicht. Gleichwohl sind die Erwartungen an die künftige Bunderegierung dringlich und hoch. Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein: „Ganz oben auf der Agenda steht für die Unternehmen, dass die Politik endlich die Digitalisierung vorantreibt, die Verwaltungsleistungen verbessert, Akzente zur Linderung des Fachkräftemangels setzt sowie die Klimapolitik investitionssicher und wettbewerbsfähiger gestaltet.“ Der aktuelle Konjunkturbericht steht online zur Verfügung unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/6934