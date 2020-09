Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Krefeld : Grüne sprechen für die Stichwahl Wahlempfehlung für Frank Meyer aus

Karsten Ludwig bei der Wahlkampfveranstaltung der Grünen im Stadtgarten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In einer Urabstimmung votierten zwei Drittel der Mitglieder für eine Empfehlung für Meyer. Die FDP will am Montag über eine Empfehlung beraten.