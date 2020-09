Kommualwahl in Krefeld : Mehr als acht Prozent der Briefwähler verzichteten auf Stimmabgabe

Joachim C. Heitmann, Fraktionsvorsitzender der FDP, will sichergestellt wissen, dass bei der Briefwahl am 27. September keine Probleme mit den Wahlunterlagen entstehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Zahl der Briefwähler betrug bei der Oberbürgermeisterwahl 32.892 und bei der Ratswahl 32.655 (vorläufige Ergebnisse). Die Differenzen zur Zahl der beantragten Briefwahlunterlagen betragen etwa 8,1 beziehungsweise 8,7 Prozent.

Die Stadtverwaltung informierte am Mittwoch, dass diejenigen, die Briefwahl für beide Wahlgänge beantragt hatten (das sind die meisten der insgesamt 35.785 Krefelder, die Briefwahlunterlagen angefordert hatten), sich darauf einstellen könne, dass die Unterlagen ab dem heutigen Donnerstag in die Post gegeben werden. So sollten sie bis spätestens kommenden Dienstag bei den Wahlberechtigten ankommen. Damit es mit dem Postweg klappt, sollten diese ihre Unterlagen dann umgehend ausfüllen und in einen Briefkasten werfen. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen für die Stichwahl müssen spätestens am Wahlsonntag, 27. September, um 16 Uhr im Briefkasten im Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, eingegangen sein. Wer noch einen Antrag auf Briefwahl für die Stichwahl stellen möchte, wird ab heute wieder den Link auf der Internetseite www.krefeld.de mit dem Suchwort „Briefwahl“ finden, oder kann dann zu den Öffnungszeiten ins Briefwahlbüro im Seidenweberhaus kommen.