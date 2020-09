Wofür stehen Sie: Badezentrum Bockum – Neubau, Renovierung; was soll mit dem Gelände und dem Bad passieren? Oder favorisieren Sie einen Neubau an der Westparkstraße?

SPD: Die SPD unterstützt den Vorschlag von Frank Meyer, eine Schwimmhalle am Standort Westparkstraße unter Nutzung von Synergien bei der Energieversorgung der Sportstätten zu bauen. In Bockum soll ein Freibad verbleiben.

CDU: Die CDU will am Standort Badezentrum Bockum ein neues Sportbad für Schulen und Vereine. Die neue Technik soll das bestehende Becken im Badezentrum und das Freibad versorgen. Neubaupläne im Westen hält die CDU für ein Traumschloss.



Grüne: In dieser Frage haben wir uns noch nicht festgelegt. Unabhängig von der Örtlichkeit ist uns wichtig, dass der Schul- und Vereinssport, auch aber das Freizeitschwimmen uneingeschränkt möglich sind.

FDP: Die FDP favorisiert ein Bad der Grundversorgung, kombiniert mit Freibad und Eissportangebot auf dem Gelände des Badezentrums Bockum. Auf der Westparkstraße müsste eine Tiefgarage errichtet und Flächen von privat angekauft werden.

AfD: Die AfD will die Instandsetzung des Badezentrums Bockum. Mittelfristig sollte ein privater Investor für die Liegenschaft angeworben werden. Dadurch kann die Attraktivität (Spaßbad, Saunenlandschaft usw.) erhöht werden, ohne die Stadt zu belasten.

Die Linke: Möglichst umweltschonender Neubau in Bockum an gleicher Stelle. Bau eines Bades an der Westparkstraße. Für den Bereich Innenstadt: Wiedereröffnung des Hallenbades und des Freibades Neusser Straße.

UWG: Die UWG ist dafür, eine neue Schwimmhalle auf dem Gelände des Bockumer Badezentrums zu bauen, und zwar dort, wo heute ein Golfplatz eingerichtet ist.

wir Krefeld: „wir Krefeld“ fordert, Alternativen darzustellen und die Bürger offline und online zu befragen. „wir Krefeld“ empfiehlt den Neubau eines Sportschwimmbades am Standort in Bockum. Dieser Standort ist über Krefeld hinaus bekannt und beliebt.