Kommunalwahl in Krefeld : Neue Wählergruppe fordert Meyer heraus

Sie sind „wir Krefeld“: obere Reihe (v.l.n.r.): Salih Tahusoglu, Sabine Höntzsch, Ralph Höntzsch, Holger Michael Gebel. Untere Reihe: Anika Dohmen, Jörg Enger, Heinz Fladt, Pablo Lemm. Foto: Wir Krefeld / wk/Wir Krefeld/ wk

Krefeld Die Gruppe „Wir Krefeld“ mit dem Vorsitzenden Salih Tahusoglu will in den Rat einziehen. Tahusoglu war CDU-Mann, nennt sich „Herz-Jesu-Marxist“ und sagt: Oberbürgermeister Frank Meyer ist nicht schlecht, aber ich bin besser.

Zur Kommunalwahl in Krefeld will eine neue Wählergemeinschaft namens „Wir Krefeld“ antreten. Sie ging aus dem Stammtisch der „Krefelder Freunde“ hervor und will ihren frisch gewählten Vorsitzenden Salih Tahusoglu auch als Oberbürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken. Tahusoglu und seine Mitstreitern wollen vor allem neue Beteiligungsformen der Bürgerschaft bei der Gestaltung der Stadt einführen und mehr Transparenz in der Frage, welche Wünsche und Vorstellungen es in der Bürgerschaft gibt. Noch ist nicht klar, ob die Gruppe es schafft anzutreten. Sie muss eine Mindestzahl an Unterschriften vorlegen, um auf dem Wahlzettel vertreten zu sein.

Tahusoglu – 31 Jahre alt und als Webdesigner Mitinhaber einer Werbeagentur – war rund 15 Jahre Mitglied der CDU und unter anderem im Bundesvorstand der CDA, dem linken Arbeitnehmerflügel der CDU. Er sei „Herzu-Jesu-Marxist“ (allerdings ohne katholisch-konfessionelle Bindung), sagt er im RP-Gespräch. Der Entfremdungsprozess von der CDU sei vor allem darauf zurückzuführen, dass er „andere Ideen zur Parteiarbeit und zur politischen Beteiligung“ habe. Zusammen mit der Jungen Union habe er sich in Krefeld für die Einführung des Mitgliedermodells bei Parteiversammlungen eingesetzt und sei damit gescheitert; „da wurde mir bewusst, dass meine Ideen nicht mehrheitsfähig sind“. Tahusoglu betont, dass er dies als demokratischen Prozess akzeptiere und nicht im Streit mit der CDU gegangen sei; er habe der Partei viel zu verdanken.

Info „Wir Krefeld“ und die Kommunalwahlen Die Wählergemeinschaft Die Gruppe „wir Krefeld“ stellt sich im Internet unter der Adresse www.wir-machen-krefeld.de vor. Kommunalwahlen Die Kommunalwahlen sind am 13. September 2020; gewählt werden in Krefeld Rat, Bezirksvertretungen und der Oberbürgermeister. Die Stichwahl ist am 27. September 2020.

Die Gruppe „Wir Krefeld“ hat sich die Förderung bürgerschaftlichen Engagements auf die Fahnen geschrieben. „Solidarität und Subsidiarität sind für mich sehr wichtig. Die Politik muss Freiräume schaffen, in denen bürgerliches Engagement blühen kann. Initiativen wie die Freischwimmer im alten Stadtbad sind vorbildlich. So etwas brauchen wir auch an anderen Stellen“, sagt Tahusoglu. Mitgründerin Sabine Höntzsch sagt: „Wir könnten uns zum Beispiel Quartiersmanager vorstellen, die bürgerliches Engagement unterstützen. Ein Traum wäre ein Wallfest rund um die Innenstadt. Wir sind überzeugt: Wenn die Bürgerschaft mitgenommen wird und es zu großen Teilen aus ihr kommt, dann wird auch akzeptiert, dass man mal nicht mit dem Auto vor das Haus fahren und parken kann.“

Tahusoglu hält den Südbezirk für eine „Perle“. Dass der Migrantenanteil hoch sei, müsse kein Nachteil sein. „So, wie in Metropolen Chinatown als Touristenmagnet fungiert, könnte es auch hier sein. Ich fände es toll, wenn man den Südwall überquert und es nach orientalischen Gerichten und Gewürzen riecht, Dampfbäder oder ähnliche Einrichtungen ein richtig orientalisches Flair verbreiten“. Abgrenzung dürfe es in beide Richtungen nicht geben. Eine weitere Forderung: Bei städtischen Ausschreibungen sollten soziale Komponenten berücksichtigt und Unternehmen bevorzugt werden, die ausbilden und eine Tarifbindung akzeptieren.

Als Oberbürgermeisterkandidat will Tahusoglu sich betont überparteilich präsentieren. „Wir wollen mit Fraktionsstärke in den Rat einziehen. Ich glaube, die Menschen haben von dem Parteiengeschacher genug.“ SPD-Amtsinhaber Frank Meyer habe viele positive Dinge angestoßen, „aber ich bin überzeugt: Ich kann es noch besser.“

Die Hürden für den Antritt bei der Wahl sind wegen Corona gesenkt worden. Wie Hans-Jürgen Neuhausen, Leiter des Wahlamtes, auf Anfrage erläutert, ist die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen vom 16. auf den 27. Juli verschoben worden. Zudem wurde die Zahl der beizubringenden Unterstützungsunterschriften auf 60 Prozent der sonst notwendigen Zahl gesenkt. Dazu kommt wie immer: Die Gruppe muss sich als demokratisch organisierte Wahlgruppe konstituieren, die Regeln sind angelehnt an das Vereinsrecht. Es muss eine Satzung und einen demokratisch gewählten Vorstand geben. Wie Tahusoglu erläutert, sind diese Bedingungen gegeben; die Gruppe will sich auch formell als Verein gründen.

Die neuen Zahlen: Ein Oberbürgermeisterkandidat muss 174 Unterstützungsunterschriften vorlegen, die Reserveliste für den Rat 60. Kandidaten für die Bezirksvertretungswahl brauchen im Stadtbezirk West 17, in Nord 9, in Hüls 8, in Mitte 19, in Süd 7, in Fischeln 12, in Oppum-Linn 10, in Ost 18 und in Uerdingen 9 Unterstützungsunterschriften.