Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Krefeld : Grüne Parteiräson

Krefeld Die Grünen in Krefeld gehen mit zwei parteilosen Kandidaten von Fridays for Future ins Rennen. Beide haben allerdings mit Platz 11 und 14 keine wirklich sicheren Listenplätze. Die Grünen müssten ihr Ergebnis mehr als verdoppeln, damit beide in den Rat einziehen.