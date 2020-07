Kandidaten, Themen und Ergebnisse : Darum geht es bei der Kommunalwahl in Krefeld

Blick in die Ratssitzung im Seidenweberhaus während einer Klimadebatte: Bei den Kommunalwahlen werden 58 Sitze vergeben. Foto: Jens Voss

Krefeld In knapp zwei Monaten sind Kommunalwahlen. Gewählt werden für je fünf Jahre der Rat, die neun Bezirksvertretungen und der Oberbürgermeister Krefelds. Ein Vorblick auf Parteien, Kandidaten und Themen.

In knapp zwei Monaten, am 13. September, sind Kommunalwahlen. Gewählt werden für je fünf Jahre der Rat, die neun Bezirksvertretungen und der Oberbürgermeister Krefelds. In den Rat werden 29 Direktkandidaten mit einfacher Mehrheit und 29 Listenkandidaten über den Stimmenanteil der Parteien in der Gesamtstadt gewählt. Bei der Oberbürgermeisterwahl gilt Amtsinhaber Frank Meyer nach seiner ersten Amtszeit, in der er weder mit einem Skandal noch mit einer symbolbeladenen Fehlleistung zu kämpfen hatte, als Favorit. Neben dem übermächtigen Thema Corona rücken nun wieder andere Themen in den Fokus. Ein Vorblick:

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl?

Info Fakten zur Wahl am 13. September Gewählt werden: Oberbürgermeister, Rat und Bezirksvertretungen für 5 Jahre Wahlgebiet: Die Stadt Krefeld mit neun Stadtbezirke und 29 Ratswahlbezirken. Die Stadt ist in 146 Urnenwahlbezirke und 38 Briefwahlbezirke eingeteilt. Wahlberechtigte: 181.200. Wahlberechtigung: Wählen darf, wer Deutscher oder EU-Bürger und mindestens 16 Jahre alt ist und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in Krefeld seinen Hauptwohnsitz hat.

Die Wirtschaftsförderung in Krefeld soll verbessert werden; erste Weichen sind mit der Installation eines Wirtschaftsdezernenten gestellt; die Frage ist, wem man es zutraut, diese Spur entschlossen zu verfolgen. Ideen für die Innenstadt bleiben ein wichtiges Feld. Es geht nicht nur um Verschönerung, sondern längst um einen strukturellen Wandel hin zu einem lebenswerten, klimagerechten urbanen Raum für Geschäfte, Freizeit und Wohnen. Neben solchen Großprojekten sind für viele Bürger nach wie vor die kleinen Ärgernisse wichtig: der Kampf gegen Schlaglöcher, die Pflege von Grünanlagen und Plätzen, Sauberkeit in den Stadtteilen. Die „www.maak-et.de“-App des Kommunalbetriebs, über die man unkompliziert Müllsünden oder Straßenschäden melden kann, ist ein Anfang. Dennoch: Schlaglöcher ärgern die Leute kolossal. Ein mittel- und langfristig wichtiges Thema ist der Wohnungsbau – um Krefelder in Krefeld zu halten und Neubürger für Krefeld zu gewinnen.

Wer kandidiert als Oberbürgermeister?

Natürlich Amtsinhaber Frank Meyer, der mit einer gut sortierten SPD im Rücken und vielen Projekten ins Rennen geht – wobei er auch Fortune hatte: Die Fördermillionen von Land und Bund etwa, mit denen die Schullandschaft Krefelds erneuert wird, kamen für ihn wie Manna vom Himmel. Doch bekanntlich gilt im Kampf: Es ist nicht verboten, Fortune zu haben.

CDU-Herausforderin ist Kerstin Jensen, die politisch nicht unerfahren ist und als Ehernamtlerin für „Spiel ohne Ranzen“ quasi die andere Seite kennt: Wie der Umgang des Rathaus mit ehenamtlich engagierten Bürgern so ist. Sie will pragmatisch und ergebnisorientiert das Rathaus führen. Ihr Problem: Sie hatte bislang wenig Chancen, die Menschen im Wahlkampf zu erreichen und sich bekannt zu machen. Corona hat lange alle Themen überdeckt. Zudem fehlt bislang der eine publikumswirksame Angriffspunkt gegen Meyer oder das eine plakative Thema, an dem sich die Geister und die Wähler scheiden. Der viel beschworene „wind of change“ ist wenig spürbar.

Für die Grünen tritt der IT-Manager Thorsten Hansen an. Er sieht seine Kandidatur keineswegs als verloren an, wie sich überhaupt die Grünen wegen der Klima-Thematik im Aufwind sehen. Selbstbewusstsein schöpfen die Grünen aus zwei Quellen: Zum einen aus dem sensationellen Europawahlergebnis für Krefeld 2019, als die Grünen auf 24,5 Prozent kamen und fast auf Augenhöhe mit dem Wahlsieger CDU (26,8 Prozent) lagen. Zum anderen aus dem auch personellen Bündnis mit der klimabewegten Jugend von „Fridays for Future“. Zwei der Krefelder Hauptakteure, Björna Althoff und David Adelmann, treten parteilos für die Grünen an. Die Partei hofft, über diese beiden vor allem die Jugend an die Wahlurnen zu holen – gewählt werden darf bei Kommunalwahlen ab einem Alter von 16 Jahren. Dennoch: Der Durchmarsch Hansens ins Amtszimmer des Oberbürgermeisters gilt als unwahrscheinlich und wäre eine Sensation.

Sicher symbolischen Charakter haben die OB-Kandidaturen von FDP-Chef Joachim Heitmann, Andreas Drabben (UWG), Salih Tahusoglu (Wählergemeinschaft „Wir Krefeld“), Martin Vincentz (AfD, er sitzt im Landtag), Peter Lommes (DKP) und Richard Jansen für die Spaßvögel von „Die Partei“.

Wie haben die Parteien bei den Kommunalwahlen 2014 abgeschnitten?