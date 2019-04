Anstalt öffentlichen Rechts : Kommunalbetrieb: Problem mit Steuer löst sich nicht vor 2021

Die Mitarbeiter des Kommunalbetriebs Krefeld haben am Ostwall im früheren Barmer-Haus Quartier bezogen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelder Anstalt öffentlichen Rechts muss bis Ende 2020 nicht nach neuem Umsatzsteuerrecht verfahren. Was danach kommt, ist ungewiss.

Der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) mit seinen knapp 400 Beschäftigten soll die Arbeit als Anstalt öffentlichen Rechts flexibler und besser erledigen, als es zuvor Teile der Stadtverwaltung konnten. In Euro ausgedrückt liege der Vorteil für 20 Jahre irgendwo zwischen 64 und 89 Millionen Euro, erklärte KBK-Vorstand Helmut Döpcke im Oktober 2017 – damals noch KBK-Projektleiter. Der Mittelwert betrage 77 Millionen Euro und sei gleichermaßen ein Betrag im engen Haushaltskorsett, der als Gegenwert für die zu erwartende Leistungsverbesserung betrachtet werden könne, sagte er seinerzeit.

Ob der Finanzeffekt tatsächlich eintreten wird, war schon vor gut eineinhalb Jahre unklar. Das neue Umsatzsteuerrecht schwebt seitdem gleichsam als Damoklesschwert über den Berechnungen. Sollte der KBK tatsächlich für diverse Leistungen umsatzsteuerpflichtig werden, dann drohten Mehrkosten in Höhe von 50,8 Millionen Euro für die Stadt Krefeld als Gewährsträger der KBK, berichtete Döpcke. Damals war eine Anfrage an das Finanzamt in Vorbereitung, um eine „verbindliche Auskunft“ über eine Umsatzsteuerpflicht des KBK zu erhalten.

Die liegt immer noch nicht vor. Der Kommunalbetrieb hat aber erst einmal Zeit gewonnen. Wie die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, habe der Kommunalbetrieb beim Finanzamt Krefeld eine so genannte „Optionserklärung nach § 27 Absatz 22 Umsatzsteuergesetz“ abgegeben. Durch die Abgabe dieser Erklärung wird der Kommunalbetrieb bis 31. Dezember 2020 in allen Leistungen weiterhin nach dem alten und nicht nach dem bereits Anfang 2017 neu in Kraft getretenen Umsatzsteuerrecht veranlagt.

Bis zum Ende besagter Optierung hat der KBK folgende personalwirtschaftliche Aufteilung vorgenommen: In den so genannten Hoheitsbereichen wie Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Friedhofswesen und Hochwasserschutz wurde das Personal von der Stadtverwaltung auf den Kommunalbetrieb übertragen. Es handelt sich um 164 Stellen, die umsatzsteuerfrei im Kommunalbetrieb arbeiten.

In den so genannten Beistandsbereichen wie Grün- und Straßenunterhaltung, Sport und Forst verbleiben die rund 230 Mitarbeiter als Arbeitnehmer bei der Stadt Krefeld und werden dem Kommunalbetrieb für die Tätigkeiten „beigestellt“. Die Personalkosten werden weiterhin umsatzsteuerfrei von der Stadt Krefeld gezahlt. „Somit ist durch die Gründung des Kommunalbetriebs keine zusätzliche Umsatzsteuerbelastung eingetreten“, erklärte Bauermeister.

Was nach Ablauf der Optierung Ende 2020 geschieht ist unklar: Die steuerliche Veranlagung von Anstalten des öffentlichen Rechts nach Auslaufen der Optierung sei in der Bundesrepublik insgesamt noch nicht geklärt. Der Kommunalbetrieb und die Stadt Krefeld beabsichtigten für die Zeit nach 2020 eine verbindliche Auskunft zu beantragen und soweit notwendig, in Abhängigkeit vom Ergebnis der Auskunft, das Organisationsmodell entsprechend anzupassen, informierte der Stadtsprecher.