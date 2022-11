Kommunalbetrieb Krefeld investiert 680.000 Euro Hightech zur Bewachung der Kanäle

Die Alten sahen aus wie Roboter-Wiesel, die Neuen wie eine Mischung Marsgefährt und R2D2, dem sprechenden Roboter aus Star Wars. Es ist eine Assoziation, die passt, denn es handelt sich um neue Hightech zur Überwachung von Krefelds Kanälen. Der Kommunalbetrieb Krefeld hat in die Überwachungstechnik investiert – insgesamt 680.000 Euro. Das Herzstück sind kleine Gefährte, die bis in die kleinsten Kanäle mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern vordringen können – dorthin, wo kein Mensch und nicht mal sein Blick mehr hinkommt. „Die Fahrzeuge sind auch in der Lage, sich selbst zu orten und so einen Lageplan zu liefern, wie weit sie vorgedrungen sind“, erläutert KBK-Vorstand Andreas Horster – so weiß man präzise, wo sie unterirdisch unterwegs waren.