Kolumne KR wie Krefeld Kommentar zum Wasserstoff-Erfolg – eine Gute-Laune-Geschichte aus Hüls

Einfach mal einen Ingenieur ranlassen: Diesem Prinzip folgte eine Gute-Laune-Geschichte, die vieles enthält, was dem Kabarettisten helle Freude bereiten würde. Im Zentrum steht die technikoffene Bauernfamilie Schleupen vom Lefkeshof in Hüls mit ihrem technikbegabten Sohn Maximilian. Maximilian (der heute verheiratet ist und Wulfmeier heißt) traf 2019 noch als Doktorand an der RWTH Aachen bei einem Hüttentag in Essen auf den erfolgreichen Unternehmer Joachim G. Wünning, einen promovierten Ingenieur. Das Treffen hatte vor allem ein Charakteristikum: Kein Dünkel, nirgends. Der Jüngere war noch auf dem Weg zu akademischen Weihen, der andere erfolgreicher Unternehmensführer. Trotz des Gefälles an Alter, Erfolg und Lebenserfahrung: Was bei beiden Männern ganz offensichtlich zählte, war die Lust an Technik und die Fachkompetenz bei Problemlösungen. Wie berichtet, erwuchs aus diesem Gespräch ein Forschungsprojekt an der RWTH Aachen, in dem es um die Gewinnung von Wasserstoff aus Biogas ging, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium mit 1,3 Millionen Euro. Die Geschichte gibt Dieter Nuhr recht. Innovation, Entwicklung, dieser Heureka-Moment, wenn eine Lösung gefunden ist: Das sind Ressourcen, die neben den Verboten gebraucht werden.