Kommentar : Ernüchternd

Krefeld Die Parteiführung wollte den Generationswechsel, das gab der Personalie etwas Symbolschweres. Eine Zwei-Drittel-Zustimmung ist das, was man ein „ehrliches Ergebnis“ nennt, ein Arbeitssieg. Maxi Leuchters steht nun vor der Aufgabe, die Skeptiker zu überzeugen.

Die Skepsis in der SPD gegenüber einer jungen Vorsitzenden ist deutlich, die Partei folgt der Führung murrend. Leuchters steht nun vor der Aufgabe, die Skeptiker zu überzeugen. Sie hat das Amt – seine Autorität muss sie sich noch erarbeiten. Gelegenheit dazu hat sie. Sie sitzt im Rat, sie hat Kontakt zu den Jusos und ist auch allgemein ein Angebot an die Jugend, sich zu engagieren. Sie kann also auf mehreren Ebenen zum Gesicht der SPD werden und über kommunale Sacharbeit tatsächlich das Profil der Partei schärfen, so wie sie es in ihrer Bewerbungsrede angekündigt hat.