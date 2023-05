Jüdisches Gesetz Ein persönliches Wort zur Thora-Rolle

So gibt es eine christlich-polemische Sicht auf das jüdische Gesetzeswerk, die – wie so oft bei polemischen Zuspitzungen – immer auch ein tiefes Missverständnis ist. Ich hatte ein prägendes Aha-Erlebnis über den Charakter dieses jüdischen Regelwerkes, als ich ein Gespräch mit dem Düsseldorfer Rabbiner Julian-Chaim Soussan führen konnte (im Jahr 2005). Er erläuterte, dass jede Regel eine Mini-Liturgie ist, eine heilige Handlung, die den, der ihr folgt, an Gott erinnert. So wird der Alltag durchzogen von vielen großen und kleinen Gesten, die - so ein glückliches Wort Soussans - das Endliche des eigenen Lebens an das Unendliche Gottes anschließen.