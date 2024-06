Kommentar zum Ergebnis der Europawahl in Krefeld Stadt der starken Mitte mit ungewöhnlich schwachen Grünen

Einmal mehr hat sich gezeigt, dass Krefeld eine Stadt ist, in der die klassischen Parteien der Mitte überdurchschnittlich stark sind. Die CDU liegt mit rund 30 Prozent vorn und hat in Krefeld zugelegt. Die SPD liegt über dem Bundesergebnis (gut 17 gegenüber 14 Prozent), die FDP hat nach wie vor in der Stadt eine solide liberale Basis und ist stärker als im Bund (knapp acht Prozent gegenüber 5 im Bund). Die AfD hat in Krefeld gut vier Punkte zugelegt, kommt aber nur auf gut 12 Prozent (im Bund: gut 16). Das ist immer noch ein starkes Ergebnis, aber in einer Stadt wie Krefeld, in der ein Drittel der Bevölkerung einen migrantischen Hintergrund hat, alles andere als selbstverständlich.