Ärger um Max-Petermann-Platz : Noch eine Nagelprobe

Jens Voss Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Meinung Krefeld Man kann vieles in Krefeld drehen und wenden, wie man will: Am Ende muss die Stadt einen vernünftigen und wirksamen Weg im Umgang mit Drogenabhängigen und Obdachlosen finden.