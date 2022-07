Kolumne KR wie Krefeld : Ratlos in Krefeld

Krefeld Es war ein sehr ehrlicher und darin weiterführender Satz, den der IHK-Hauptgeschäftsführer Steinmetz zum Thema City im RP-Interview gesagt hat: „Es geht nicht voran, und ich weiß nicht, woran es liegt.“ Eine Spurensuche, woran es liegen könnte.

Krefelds Stärke ist auch ein Fluch. Oft wurde, als es um den Bau einer großen Einkaufspassage auf dem Theaterplatz ging, betont, dass in Krefeld die City die Passage ist: konzentriert, fußläufig gut zu erschließen, vielfältig. Nur heißt das im Umkehrschluss: Zwei Dutzend Bettler sind in dieser relativen Enge unübersehbar; man trifft sie auf Schritt und Tritt. Das gleiche gilt für unangenehme Erscheinungen: Schmutzecken bleiben in der Wahrnehmung stark präsent, weil es keine Glanz- und Pracht-Zone als Gegengewicht gibt. Krefeld muss im Detail um seine Urbanität kämpfen. Und zwar an folgenden Fronten:

– Dreckiger Boden: Die Krefelder City ist nicht „vermüllt“; der Eindruck mangelnder Sauberkeit hängt sehr stark an den Böden in der Stadt. Sie sind an vielen Stellen schlicht undefinierbar versifft (‘tschuldigung für den Ausdruck). Als Fußgänger nimmt man den Eindruck stetig mit. Heißt: Die Stadt braucht auf wichtigen Fußverkehrsachsen gründliche Nassreinigung, gerade in den überdachten Zonen: Dort wäscht kein Regen mehr den Unrat weg. Wer also Trottoirs überdacht, sollte gleich eine Nasskehrmaschine mitordern.