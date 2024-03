Kolumne KR wie Krefeld Neues Gezerre um den Theaterplatz – wie sich die Fraktionen sortieren

Die FDP hat über Heitmann am Freitag erklärt, dass für sie nichts gesetzt ist – außer der Stopp des Abrisses vom Seidenweberhaus. Für die Liberalen sei „keineswegs ausgeschlossen, dass Verwaltungseinheiten auch in den Komplexen Galeria Kaufhof, Primark und dem jetzigen VHS-Gebäude untergebracht werden können. Möglicherweise kommt auch der sogenannte Eiermann-Bau am Konrad-Adenauer-Platz wieder ins Gespräch, wenn die Gespräche mit dem Zweitbewerber für die Übernahme des denkmalgeschützten Gebäudes nicht zu einem Ergebnis führen“, erklärt Heitmann. Heißt in der Konsequenz: 180 Millionen für das Seidenweberhaus als Veranstaltungshalle plus mindestes 100 Millionen für den Eiermannbau oder weiß der Himmel wie viele Millionen für Ertüchtigung, Kauf oder Anmietung der Primark- und Kaufhofgebäude. In dieser Rechnung stecken so viele Unbekannte und so viele Verhandlungsmonate mit den Eignern von Kaufhof und Primark, dass die Zeitschiene ebenso wie die Kostenfrage unabsehbar werden. Man muss es immer wieder betonen: Dass das Seidenweberhaus um 100 Millionen Euro billiger zu sanieren ist, als von der Stadt geschätzt, ist bislang pure Behauptung. Die Politik hat diese Variante ignoriert, und die Architekten, die das vorgeschlagen haben, haben selbst kein Angebot zum Beleg ihrer These vorgelegt.