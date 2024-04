Kommentar zum Streit in der Krefelder CDU um neue Mitglieder Die strategische Schwäche der CDU

In guten Zeiten würde eine Partei auf Arbeitsteilung setzen: Wirtschaftsflügel und Rechtskonservative binden die Wählerklientel, die wirtschaftsliberal und sehr konservativ denkt; die Mitte kümmert sich eben um die Mitte, um Gefühl und Milieupflege in der Wählerschaft. Wäre da nicht der Faktor Mensch, wäre bei der Krefelder CDU das geeignete Personal für dieses Szenario da. Parteichef Marc Blondin ist gut vernetzt in seinem Wahlkreis, kein schneidender Rhetoriker, sondern einer, der einbindet. Peter Vermeulen könnte als Chef der Mittelstandsvereinigung (MIT) und ehemaliger Beigeordneter das kühle Kompetenzzentrum sein. Und Gerald Wagener könnte als erfolgreicher Unternehmer und bekennender Wertkonservativer die Wirtschaft und jeden CDU-Wähler rechts von der Mitte einbinden, sofern diese Wähler nicht restlos an die AfD verloren sind, die gerade im Verdacht steht, das deutsche Vaterland für ein Linsengericht an Diktatoren zu verhökern.