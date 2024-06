Kommentar zum sich anbahnenden Machtkampf in der CDU Machtfragen sind Sachfragen – warum es eng werden kann für Marc Blondin

Die Kandidatur von Maximilian Becker dürfte innerhalb der CDU viel in Bewegung bringen – der frühe Zeitpunkt ist klug gewählt, denn Becker geht es erkennbar zunächst darum, überhaupt Bewegung in den stillen See der Konservativen zu bringen. Machtfragen sind immer auch Sachfragen, und da gibt es einiges zu klären innerhalb der CDU. Ein paar Punkte seien genannt: