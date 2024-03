Kommentar zur Debatte um den Theaterplatz Absurdistan in Krefeld – Debatte um das Seidenwebehaus läuft aus dem Ruder

Im Krefelder Rat bahnt sich gerade eine planerische Katastrophe an, die alles umfasst, was Politik nicht sein sollte: verantwortungslos, intrigant und am Ende auch lächerlich. Die Stichworte Klimaschutz und „graue Energie“, die jetzt jedermann im Munde führt, werden fast hysterisch zur Einschüchterung in Stellung gebracht: Fällt der Begriff, schlagen alle die Hacken zusammen.