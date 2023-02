Kommentar zu Debatten im Rat Die Luft anhalten im Krefelder Rat

Dialektik also: Der Linke-Ratsherr Basri Cakir hat den Eindruck erweckt, die Linke wolle die Ukraine-Flüchtlinge in Krefeld Hunger und Obdachlosigkeit preisgeben, indem sie erst auf Geld von Bund und Land zum Helfen warten wolle. Das hat die Linke am Tag danach so haarscharf geradegerückt: Man habe erst protestieren und dann der Versorgung auch ohne Zuschüsse zustimmen wollen. Nehmen wir also zugunsten der Linken an, sie habe sich nicht klar ausgedrückt. Was nicht ausgeräumt ist, ist das Weltbild einer Partei, der beim Stichwort Eskalation die Nato einfällt und exakt ein Aggressor: Erdogan. Putin? Kommt nicht vor, außer indirekt als Opfer der Eskalation, die von der Nato ausgeht.