Kommentar zum jüngsten Krefeld-Ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft Krefelds neue Dynamik – und die Stadt bewegt sich doch

Krefelds Entwicklung nimmt Fahrt auf: In der jüngsten Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Kooperation mit der Wirtschaftswoche und Immo-Scout 24 hat sich Krefeld unter 71 deutschen Großstädten in der Sparte Dynamik von Rang 48 auf Platz 24 verbessert. Dass dabei Frauen in der Wirtschaft eine große Rolle spielen, bestätigt, was als Binsenweisheit bezeichnet werden darf: Die Talente der einen Hälfte der Menschheit dürfen nicht ungenutzt bleiben. Das ist eine schöne Bestätigung der Ausgangsthese, die sich das Krefelder Netzwerk „Leading Ladies“ auf die Fahnen geschrieben hat. Die Wirtschaft wird ohne Frauen nicht klarkommen; die Zahlen des Fachkräftemangels sind da brutal klar.