Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Impfzentrum in Krefeld : Hauptsache, es wird geimpft

Das Impfzentrum am Sprödentalplatz Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Meinung Krefeld Stadt und DRK haben übers Wochenende bewiesen, dass sie improvisieren können, wenn es darum geht, schnell zu impfen, was an Dosen da ist. Das hat, bis hin zur Verlängerung der Öffnungszeiten des Impfzentrums in den Abend hinein, sehr gut geklappt und setzt Maßstäbe.